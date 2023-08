Guy Marius et les «Forces vives» lancent le chemin de la libération»

Le «chemin de la Libération». C’est la plateforme que Guy Marius Sagna, des parents de détenus viennent de mettre en place. «Nous, les Forces vives du Sénégal lançons ‘‘le chemin de la libération’’ pour rendre audible et visible la voix des détenus et des familles des prisonniers politiques», a indiqué le leader de Frap France dégage. Face à la presse ce mercredi, Guy Marius Sagna annonce qu’ils ont déjà déposé sur la table de l’autorité administrative une déclaration pour tenir une manifestation dès ce week-end. Il a aussi annoncé des pétitions et autres «surprises».





















































































































































































igfm