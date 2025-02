HAJJ 2025 | LE GOUVERNEMENT INTRODUIT TROIS INNOVATIONS MAJEURES

À quatre mois du début du Hajj 2025, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, a dévoilé les nouvelles mesures mises en place pour améliorer l’organisation du pèlerinage. Ces réformes visent à garantir de meilleures conditions de voyage et de séjour aux pèlerins sénégalais.



Selon Yassine Fall, trois changements majeurs marquent cette édition du Hajj : la revue du cahier des charges, un nouveau cadre réglementaire a été établi pour régir le voyage des pèlerins en Arabie saoudite, assurant ainsi un meilleur encadrement et un service plus structuré.



La décentralisation des inscriptions et de l’enrôlement, en plus de Dakar, des guichets uniques ont été ouverts à Diourbel, Saint-Louis, Tambacounda et Ziguinchor afin de faciliter l’inscription des pèlerins. Une amélioration des conditions de séjour, des efforts supplémentaires ont été entrepris pour garantir un meilleur accompagnement des pèlerins une fois en Arabie saoudite.



Conformément aux recommandations des autorités, le ministère a procédé à une réorganisation des voyagistes privés, désormais regroupés en 10 entités de 1 000 pèlerins chacune. Une charte a été signée par tous les voyagistes afin d’assurer un encadrement plus strict des voyages.



Par ailleurs, le taux de conversion du franc CFA en riyal saoudien a été fixé à 168 FCFA pour 1 riyal, contre 162 FCFA l’année dernière. Cette augmentation s’explique par les tensions au Moyen-Orient et la fluctuation du dollar, a précisé la ministre.



Pour cette édition, 12 860 pèlerins sénégalais effectueront le voyage vers les lieux saints de l’islam. 80% de ces pèlerins seront pris en charge par des voyagistes privés.



Les inscriptions se déroulent du 30 janvier au 7 mars 2025, avec le concours de plusieurs services étatiques, dont la police, les gouvernances régionales, la santé et l’hygiène publique.



Le ministre saoudien du Hajj et de la Oumra, Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah, a également effectué une visite officielle à Dakar pour apporter des facilités aux pèlerins sénégalais. Le départ des premiers vols est prévu entre le 17 et le 24 mai 2025. Le Hajj début le 4 juin 2025, le retour des pèlerins est prévu du 12 au 24 juin 2025



Avec ces innovations, le Sénégal vise à offrir une meilleure expérience à ses pèlerins, en optimisant les formalités administratives et en améliorant les conditions de voyage et de séjour en Arabie saoudite.





































Rts