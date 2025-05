OPÉRATION COUP DE POING À SARAYA | UN VASTE SITE D’ORPAILLAGE CLANDESTIN DÉMANTELÉ PAR LA GENDARMERIE

Le samedi 17 mai 2025, une vaste opération de lutte contre l’orpaillage clandestin a été menée dans la commune de Bembou, département de Saraya. De 9h à 15h, les éléments de la Brigade territoriale de Saraya, appuyés par le Groupe d’Action Rapide de Surveillance et d’Intervention nº2 (GARSI 2), ont procédé au démantèlement d’un important site illégal d’exploitation aurifère.





Cette opération s’inscrit dans le cadre de la stratégie du Haut-commandement de la Gendarmerie nationale visant à préserver les ressources naturelles, en particulier dans les zones frontalières où l’orpaillage illégal prend de l’ampleur.



Le bilan matériel est impressionnant : 158 groupes électrogènes, 116 marteaux piqueurs, 20 pompes à eau, 9 motopompes, et 51 panneaux solaires ont été saisis. Cette saisie témoigne de l’ampleur des moyens déployés par les orpailleurs clandestins et de la nécessité de renforcer les contrôles dans ces zones sensibles.





La Gendarmerie a annoncé la poursuite des opérations dans le Sud-Est du pays pour démanteler d’autres sites similaires et endiguer ce phénomène aux multiples conséquences environnementales, économiques et sécuritaires.







































Rts