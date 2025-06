Les frappes israéliennes en Iran, une opération hi-tech secrète du Mossad

L'agence de renseignement israélienne Mossad a monté une opération secrète sur plusieurs fronts à l'intérieur de l'Iran, en utilisant des systèmes avancés et des drones explosifs pour frapper plusieurs cibles dans la nuit de vendredi à samedi, ont indiqué des sources à Euronews.



Le Mossad a réussi à placer des systèmes avec des "armes guidées avec précision" profondément dans le territoire de Téhéran, a déclaré une source du renseignement israélien à Euronews sous le couvert de l'anonymat.



"Ils ont été positionnés dans des zones ouvertes près des systèmes de missiles sol-air iraniens", a ajouté la source.

Le système a été activé lorsque l'offensive militaire israélienne a commencé, au moment où les missiles à guidage de précision étaient sur le point d'être lancés, ont confirmé les services de renseignement israéliens.







Dans le cadre d'une opération distincte, le Mossad a secrètement installé des "systèmes de frappe et des technologies avancées sur des véhicules" afin de "neutraliser les capacités de défense aérienne iraniennes" qui, selon Israël, constituaient une menace pour ses avions de chasse.

Ces systèmes ont été activés "au début de l'attaque surprise", a déclaré la source de renseignements israélienne, "lançant des armes qui ont complètement détruit les cibles de la défense aérienne iranienne".





Une troisième campagne a également été lancée, le Mossad agissant bien avant l'opération de la nuit dernière. Les services secrets ont établi "une base de drones explosifs" dans les profondeurs de l'Iran, a déclaré la source.





"Pendant la frappe israélienne, ces drones ont été activés et lancés vers des lanceurs de missiles surface-surface sur la base d'Esfajabad, près de Téhéran", a conclu le service de renseignement israélien.

Les informations obtenues par Euronews ont depuis été corroborées par des rapports similaires émanant d'organismes israéliens et internationaux.



Israël a lancé des frappes à travers l'Iran dans la nuit de vendredi à samedi, ciblant le programme nucléaire de Téhéran et tuant le commandant des gardiens de la révolution Hossein Salami, le chef d'état-major Mohammad Hossein Bagheri et le commandant des forces d'urgence Gholam Rashid, ainsi qu'au moins six scientifiques nucléaires de haut niveau.