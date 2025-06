Écroué par le procureur : Modou Diop Diaobé envoyé à la prison de Diourbel

Le coordonnateur de la brigade de surveillance municipale (BSM) de Touba, Modou Diop Diaobé et deux de ses quatre agents arrêtés par le commissariat de Ndamatou ont été placés sous mandat de dépôt par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel. Ils vont passer leur première nuit à la prison centrale du Baol.



Selon des sources de Seneweb proches du parquet, Modou Diop Diaobé et ses deux collaborateurs seront jugés le jeudi 19 juin en flagrant délit. Ils sont poursuivis pour outrage à un agent dépositaire de la force publique, rébellion, menaces, usurpation de fonction et port illégal d'uniforme.



Deux des mis en cause ont été libérés par la police.

























































seneweb