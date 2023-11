« Homo » brûlé à Kaolack : le cerveau, petit-fils du khalif signalé en Gambie

Mises en cause dans l’affaire de l’exhumation et de l’incinération du corps du présumé homosexuel C. Fall, douze personnes seront présentées ce vendredi 3 novembre au Procureur de Kaolack, Abass Yaya Wane, qui avait ordonné l’ouverture d’une enquête suite aux faits qui se sont produits le week-end dernier



Parmi eux, deux sont poursuivis pour le saccage des biens appartenant au défunt lors d’une violente bagarre à Ndangane entre les habitants du quartier et les proches de C. Fall. Six autres jeunes dont l’infographe K. Thiam, A. Diallo, B. Konté et C. Gueye sont accusés d’avoir exhumé le corps au cimetière musulman de Léona Niassène, avant de le traîner sur plusieurs mètres et de le réduire en cendres.



Cinq autres ont été interpellés mardi dernier après avoir pris part à une manifestation non autorisée. B. Sy alias Rapadio qui aurait montré la tombe du défunt aux jeunes manifestations figure dans le lot des personnes arrêtées, ainsi que Y. Diaw. Le tailleur âgé de 23 ans s’est illustré dans une vidéo filmant la scène.



D’après L’Observateur, les mis en cause seront déférés sans le cerveau de l’affaire. Ce dernier, membre d’une famille religieuse et petit-fils du khalife de Léona Niassène s’est réfugié en Gambie après le début des arrestations, renseigne le journal. Celui-ci confie qu’Interpol a été actionné pour son arrestation.

































REWMI