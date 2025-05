Homosexualité au Sénégal : Mame Matar GUEYE en veut à SONKO et à MELENCHON

Le nouveau collectif ‘Rappel à l’ordre’ a organisé une conférence de presse ce vendredi dans laquelle il a convié le coordonnateur de l’ONG Jamra. Se prononçant sur l’homosexualité motivée par la venue d’un célèbre homosexuel en terre sénégalaise, Mame Matar GUEYE regrette qu’aujourd’hui, «malgré le changement de pouvoir, les lobbies continuent de nous envahir».



A ce sujet, il déplore la venue du leader de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui aurait déclaré lors de sa venue à Dakar sur invitation d’Ousmane SONKO, être « le premier législateur français à avoir instruit un texte de loi allant dans le sens de la légalisation du mariage homosexuel». Une déclaration qui en dit long sur sa position. D’où son refus que le Premier ministre Ousmane SONKO entretienne des relations avec lui. A l’en croire, «il s’est trompé sur la personne de MELENCHON. Je sais qu’il l’a invité au Sénégal de bonne foi, mais sa réponse après cette visite est pire que celle de Macky SALL». Car, ajoute-t-il, «quand ce dernier a dit que le Sénégal n’était pas encore prêt, au moins il avait été clair. Mais avec SONKO, on parle de tolérance. Et nous, nous ne tolérons pas ça.» Ce qui fait que, depuis cette déclaration, les homosexuels ne se cachent plus.





«Un homosexuel est venu au Sénégal, il s’est filmé dans un taxi en disant que l’homosexualité est tolérée. C’est un message fort, et nous ne pouvons l’ignorer», lance-t-il.



Rappelant à Ousmane SONKO sa promesse électorale sur l’homosexualité, le collectif entend mettre en place un front de résistance pour lutter contre les actes contre nature. Et la première étape de ce front sera une manifestation le 23 mai.





























