Hôpital principal de Dakar: Pourquoi les leaders de Yewwi Askan wi n’ont pas pu voir Ousmane Sonko

Comme l’a voulu hier le Khalife Général des Mouride, les leaders de la coalition Yewwi Askan wi se sont déplacés ce mercredi pour rencontrer Ousmane Sonko et lui transmettre son message. Habib Sy et ses camarades se sont bien rendus à l’hôpital principal de Dakar et sont entrés avec l’accord des autorités hospitalières.





Cependant, ils n’ont pas pu voir le leader de parti Pastef, Ousmane Sonko. Pour cause, informe le médecin, « l’état de santé de Ousmane Sonko ne permet pas de le voir ». Les leaders de Yewwi Askan wi devront prier pour que la situation sanitaire de Ousmane Sonko s’améliore avant de repasser pour s’enquérir de l’état de santé du maire de Ziguinchor. .







À rappeler que Ousmane Sonko depuis plus de 20 jours observe une grève de la faim.





























































