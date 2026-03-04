Horreur à Ziguinchor: un jeune vendeur de «Maïga» retrouvé égorgé

À Ziguinchor, un jeune homme de 21 ans a été retrouvé mort, la gorge tranchée, sur son lieu de travail . Le drame s’est produit dans une gargote bien connue du quartier de Santhiaba.

Alertées, les forces de l’ordre se sont rapidement rendues sur les lieux.

D’après les premiers éléments de l’enquête, l’interpellation d’un suspect serait imminente.

L'enquête suit son cours afin de faire toute la lumière sur cette affaire.














