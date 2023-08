ITA : Les travailleurs tirent la sonnette d’alarme !

L’Institut de Technologie Alimentaire traverse actuellement une situation alarmante. C'est du moins, l'alerte lancée par des employés de la section Ita du Syresta. Pour eux, la structure vit la situation la plus sombre de son histoire.



«Aujourd’hui, le climat de l’ITA est marqué par une frustration généralisée de tout le personnel provoquée par une gestion basée sur le népotisme, un manque de transparence, d’éthique et de justice dans le traitement des droits des travailleurs», déclare Le Syresta section Ita. «La goutte d’eau qui a fait déborder le vase a été atteinte lorsque le Directeur Général, s’est permis de coopter son propre fils, sans aucune transparence», signalent-ils.



Ainsi, malgré les alertes répétées quant à la colère générée par cette situation, les agents déclarent que la Direction générale est restée sourde. «Les rencontres, toujours initiées par les partenaires sociaux, portant sur les points de revendication du personnel sont parfois soldées par du dilatoire. La Direction générale s’arc-boute sur sa position et porte seule la responsabilité de cette préoccupante situation inédite à l’ITA», dénoncent les syndicalistes.



Pour les agents, cette attitude n’est qu’un mépris des préoccupations des travailleurs. «Nous prenons l’opinion publique à témoin sur les maux qui risquent d’impacter négativement la performance de cet Institut, référence dans la recherche-développement de l’agroalimentaire. Le Syresta reste plus que jamais uni et mobilisé pour obtenir gain de cause, et reste disposé pour des négociations dans le respect des textes réglementaires autour de sa plateforme revendicative», avertissent-ils.







































































































igfm