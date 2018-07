Idrissa Seck déambulant avec un exemplaire du Coran à Pikine, ce qui s'est réellement passé

Les dames de compagnie ont encore repris du service. Toujours en mission commandée pour des sinécures, elles se servent encore et sans vergogne d'une image du président Idrissa Seck le Coran en main pour en faire les choux de leurs Unes en versant dans la calomnie, le colportage et la médisance comme elles savent le faire.



Pitié à ces travestis qui font honte à cette noble corporation dont la quintessence n'est rien d'autre qu'informer juste et vrai. Une certaine presse qui ne fait que dans le dilatoire.



‎Pondre un article sur un honnête citoyen sans aller à la source ou en avoir la moindre preuve de ses allégations ça ne se passe qu'à Ndoumbelaan où "Tout ce qui plaît à son excellence, Dieu le veut ".

‎

En vérité qu'est-ce qui s'est passé?



Le président Idrissa Seck en bon leader en bon musulman a tenu à faire un déplacement dans le département dans l'optique présenter ses condoléances à certains de nos responsables de la commune de Pikine Ouest dont les familles sont éplorées.



Il a d'abord rendu visite à notre frère Ibrahima Cissokho coordonnateur de cette dite commune suite à la disparition de son épouse.



Il a ensuite fait cap chez notre soeur Yaye Dior responsable des femmes dans la même dynamique pour s'acquitter du même rituel.

In fine, le président Idrissa s'est rendu chez la défunte famille de Imam Aliou Ndoye à qui il avait rendu visite de son vivant en 2016 lors de sa tournée dans le département.



Très satisfait de cet acte, la famille de celui-ci lui remit cet exemplaire du SAINT CORAN en guise de CADEAU pour lui témoigner et de sa GRATITUDE et son AFFECTION.



C'est après que le président s'est recueilli dans le mausolée du SAINT HOMME en compagnie de quelques chérifs venus occasionnellement prier pour ce dernier.



Quoi de plus noble pour un musulman de recevoir comme cadeau un exemplaire du Saint-Coran ?



Dès lors, ces pourfendeurs dont le seul but est de le briser refont surface après une longue accalmie pour s'adonner à leur gymnastique favori le MENSONGE soi-disant que le président a désormais changé de look en se promenant avec un Saint-Coran à la main.



Elles ont tout faux ces dames de compagnie chasseurs éhontée de strapontins.



Que des bobards et du verbiage du à leur manque d'inspiration et de sincérité.



Ces bonimenteurs, calomniateurs et manipulateurs se trompent de cible et d'adversaire.

Au contraire, les militants et sympathisants ont accueilli le président en grande pompe tout en lui renouvelant leur engagement et leur ferme détermination à mener le combat jusqu'à la lie au côté du président Idrissa Seck en direction du Grand Soir.



Vive le président Idrissa Seck,

Vive le Parti Rewmi

Vive le Sénégal

#lbrahima_pouye responsable Rewmi Pikine