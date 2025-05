Il a osé ! Donald Trump, son geste inattendu face au prince Mohammed Ben Salmane

Partout où il passe, Donald Trump semble encore en meeting. Alors qu’il a entamé sa tournée du Golfe ce mardi 13 mai avec une visite en Arabie saoudite, le président américain en a surpris plus d’un en osant conclure son échange très solennel avec le prince héritier Mohammed Ben Salmane sur... Y.M.C.A. des Village People. Qu’une telle chanson, hymne de la communauté LGBTQIA+, incontournable pendant la campagne du chef d’État en 2024 et interprétée par le groupe à son investiture, soit diffusée dans ce contexte est déjà improbable, mais ça l’est d’autant plus à la Cour royale, qui condamne toujours l’homosexualité de la peine capitale.





Cette scène réaffirme la proximité des liens qui unissent Donald Trump à « MBS », bientôt 40 ans. Tout au long de leurs échanges, les deux hommes n’ont cessé de le démontrer, enchaînant les sourires et acquiesçant mutuellement aux propositions de l’autre au fil du forum d’investissement qui les réunissait. Cette rencontre a aussi provoqué quelques remous chez les Démocrates qui crient à la corruption, à la vue de cette tournée au Moyen-Orient s’apparentant autant à un voyage d’affaires qu’une visite diplomatique.





Pourquoi la tournée au Moyen-Orient de Donald Trump est-elle si mal perçue ?



Le prince saoudien a en effet offert au président milliardaire un Boeing 747-8 Jumbo, surnommé le « Palais dans le ciel » et d’une valeur de 400 millions de dollars, tandis que la liste des investissements de la Trump Organization dans la région s’est encore allongée ces dernières semaines avec des hôtels de luxe et gratte-ciel. Pour rappel, cette relation amicale ne date pas d’hier. Dès 2017, Donald Trump a mis un point d’honneur à se rapprocher de Mohammed Ben Salmane, qu’il n’hésite pas à qualifier de « gars fantastique ».



Et s’il est plus que jamais important pour le locataire de la Maison Blanche d’entretenir cette amitié, c’est notamment car le royaume wahhabite veut « injecter près de 600 milliards de dollars aux États-Unis sur les quatre prochaines années en échange d’armes et d’un accès à certaines technologies de pointe », rapporte L’Express ce 13 mai. Après l’Arabie saoudite, le chef d’État de 78 ans a poursuivi sa tournée au Qatar et aux Émirats arabes unis.















































