Il débarque chez son ex-copine à Ouakam, la frappe et vole son portable et 300.000 francs

Seydina M. D. n’a pas su gérer la rupture de sa relation amoureuse avec Aïssatou D. Tourmenté, il a débarqué nuitamment chez son ex-amante en passant par la fenêtre de sa chambre. Seydina a ensuite demandé à Aïssatou de lui remettre son téléphone pour voir si elle entretenait une relation amoureuse avec un autre. Ce que la jeune femme a refusé. Contre toute attente, Seydina lui a donné des gifles, avant de détruire son Ipad et la porte de sa chambre. Après cette agression, le mis en cause a quitté les lieux avec le portable de sa victime, avant de puiser 300.000 francs dans son compte Wave. Des actes répréhensibles qui ont valu au jeune homme un mandat de dépôt. Comparaissant ce jeudi 9 novembre devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a plaidé coupable. « J’ai agi par jalousie », lance-t-il. « On a tout vécu elle et moi. Je suis jaloux. Je lui ai demandé des trucs qu’elle ne m’a pas montré. Je croyais qu’elle me trompait », s’est-il justifié. Mais, le juge et la représentante du Ministère public ont condamné l’attitude inexcusable du prévenu. « Elle ne veut plus de vous. Vous n’avez pas le droit de la battre. Elle n’est pas votre propriété. Elle a le droit de sortir avec qui elle veut », a pesté la parquetière. La partie civile a informé qu’il était en couple avec le prévenu depuis deux ans. « La nuit des faits, il a quitté Fass pour me rejoindre à Ouakam. Il m’a volée et violentée. J’ai eu la vie sauve grâce à l’intervention de ma voisine », a déploré Aïssatou D. Par ailleurs, la plaignante a renseigné que son ex lui a restitué ses 300.000 francs et son portable. Interrogée sur l’activité de son ex, Aïssatou a confié que ce dernier s’était présenté comme étant un entrepreneur. Mais, il s’active dans le transport de colis et de marchandises. « On s’est cotisé pour acheter la moto à 550.000 francs. J’ai déboursé 300.000 francs », a-t-elle signalé. Vu la constance des faits, la déléguée du procureur a demandé au tribunal d’appliquer la loi. Abondant dans le même sens, Me Diouf a fustigé le comportement « inacceptable » du prévenu. « Il a gravement fauté », a avoué le conseil de la défense qui a toutefois demandé au juge de faire preuve de mansuétude à l’endroit de son client. Rendant son délibéré, le président de la séance a condamné le prévenu à trois mois de prison avec sursis assortis d’une amende de 20.000 francs.





























































































