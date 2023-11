Immigration : Au moins 15 sénégalais morts au large de la Mauritanie

Une quinzaine de sénégalais, candidats à l’émigration clandestine, ont perdu la vie au large de la Mauritanie. Ils étaient convoyés à bord des convois partis de Bargny, Joal, Kafountine et Lompoul entre le 25 octobre et le 3 novembre.



«Actuellement nous avons environ 700 sénégalais migrants avec 15 morts. Et pour les morts, le chiffre n’est pas exact parce que les recherches sont en cours car beaucoup sont tombés en mer», a expliqué le Consul honoraire du Sénégal à Nouhadibou, Moulaye Abass Gorbal, à la Rfm.



Pour l’instant, les migrants sont dispersés dans plusieurs localités de la Mauritanie. Ils sont dans une situation délicate, alerte-t-il. «Il y a des femmes en état, des enfants, des malades. Il y a déjà 12 qui sont hospitalisés et certains seront encore hospitalisés. Je lance un appel de détresse pour qu’on puisse rapatrier ces gens au Sénégal», déclare-t-il.































































































