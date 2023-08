Insolite : De retour de la Mecque, Diarra est surpris en plein adultère par sa femme qui s’agrippe à son sexe

Attrait à la barre par son épouse F. Mbaye, pour coups et blessures volontaires, M. A. Diarra a été jugé, hier, par le Tribunal des flagrants délits de Dakar. Pour se tirer des griffes de sa femme qui s'est agrippée à ses parties intimes, le prévenu lui a donné des coups. Leur idylle a fait long feu. Elle n'a duré que 11 mois !

Revenant sur cette affaire insolite, nos confrères de l’Observateur font savoir qu’entre M. A. Diarra et son épouse F. Mbaye, le courant ne passait plus. Leur couple battait de l'aile depuis que la dame a surpris son mari avec une autre femme dans leur chambre conjugale.



Pour lui régler son compte, F. Mbaye s'est agrippée au sexe de son mari. L'époux riposte en lui donnant des coups, ayant occasionné une incapacité temporaire de travail (Itt) de 15 jours à son épouse. Les faits se sont déroulés au courant de ce mois d'août. Alors qu'elle était à son lieu de travail, F. Mbaye raconte que ce jour-là, à 15h, elle a reçu un appel émanant de sa femme de ménage. Cette dernière lui dit au bout du fil que son mari, M. A. Diarra, s'est enfermé dans leur chambre conjugale avec une autre femme.



L'information est tombée comme un couperet sur la tête de la plaignante. Elle ne pouvait croire que son mari lui soit infidèle. Pour en avoir le cœur net, la troisième femme du prévenu prend aussitôt une moto « Jakarta » pour retrouver son époux à la maison. L'épouse manque de tomber des nues quand elle voit son propre mari dans leur chambre conjugale, en compagnie d'une autre femme. Selon ses déclarations, elle est retournée au travail sans faire d'histoire. C'est vers 21h qu'elle a enfin décidé de rentrer chez elle pour affronter son conjoint.



D'après F. Mbaye, elle a retrouvé son époux au salon après le dîner pour lui tirer les vers du nez. Seulement, le polygame, âgé de 46 ans, n'est pas prêt à avouer son infidélité. M. A. Diarra s'est vite emporté après que son épouse lui a posé la question de savoir si, oui ou non, il était avec une autre. Mieux, selon les allégations de la plaignante, le prévenu s'est mis à l'insulter et à lui donner des coups. Selon toujours F. Mbaye, ce jour-là, elle s'est retrouvée à l'hôpital. Les blouses blanches lui ont délivré un certificat médical qui atteste de la violence inouïe dont elle a été victime et qui a entraîné une incapacité temporaire de travail (Itt) de 15 jours. Munie de ce document, F. Mbaye traîne son mari devant la Justice.



C'est sur ces entrefaites que M. A. Diarra a été interpelé, puis placé sous mandat de dépôt depuis le 10 août dernier pour coups et blessures volontaires. Attrait à la barre du Tribunal des flagrants délits de Dakar, le prévenu a nié les faits. Devant le juge, M. A. Diarra a donné une autre version des faits. Selon ses déclarations, il n'a jamais levé la main sur sa femme. Il raconte que le jour des faits, elle s'est attaquée à lui sans raison valable. Parce que, d'après lui, la femme en question était venue pour des prières, puisqu'il revenait de la Mecque.



Selon M. A. Diarra, son épouse l'a agressé, quand elle a vu son invitée, en s'agrippant sur ses parties intimes. Selon toujours le prévenu, il s'est débattu pour se tirer des griffes de sa femme. « Je ne sais pas comment elle s'est fait ses blessures, quand elle m'a attaqué, je me suis débattu et je suis parti m'enfermer dans la chambre », s'est-il défendu. Allégations balayées d'un revers de la main par la plaignante. Si on se fie à ses déclarations, son mari est un habitué des faits. Dans le passé, il avait frappé sa première femme, alors qu'elle était enceinte de 6 mois. À cause de son comportement agressif, il est à son 9ème mariage.



Toutefois, la partie civile finira par se désister de sa constitution. Jugeant les faits constants, le procureur de la République a requis l'application de la loi pénale. Les avocats de la défense ont plaidé pour une application bienveillante de la loi pénale.

Rendant son délibéré, le Tribunal l'a déclaré coupable, tout en le dispensant de peine.