Ismaïla Madior Fall donne des nouvelles d’Ousmane Sonko et de Pape Alé Niang

Pour le cas Ousmane Sonko, inculpé et placé sous mandat de dépôt lundi dernier, le Garde des Sceaux a confirmé qu’il est à l’hôpital Principal de Dakar où il reçoit ses soins.



Il a, tout de même, tenu à démentir ce qu’il considère comme une « vague de manipulations », affirmant que « d’après le rapport de l’administration pénitentiaire, Ousmane Sonko a pris son petit-déjeuner le samedi matin. Il a été admis par la suite à l’hôpital et d’après le médecin, il a un mieux-être. Il va mieux ».



Pour le journaliste Pape Alé Niang, le ministre de la Justice révèle qu’il « continue d’observer sa grève de la faim totale, refusant les soins des spécialistes ». Il a rappelé, face aux journalistes, que le patron de Dakarmatin « est multirécidiviste et est sous contrôle judiciaire. C’est ce qui explique son arrestation ».



Interpellé sur la grève de la faim des détenus, il a souligné qu' »ils étaient autour de 300 toutes les prisons confondues. Mais aujourd’hui, 2/3 des détenus ont abandonné la grève de la faim ».



Ismaïla Madior Fall a, par ailleurs, indiqué que Maîtres Juan Branco et Babacar Ndiaye ont bénéficié d’une liberté provisoire, ce lundi. Il ajoute que l’avocat franco-espagnol est immédiatement expulsé du territoire sénégalais tandis que son confrère est mis sous contrôle judiciaire suite à son arrestation samedi dernier pour recel de malfaiteur.













































































































Le Soleil