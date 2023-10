Israël laisse plus de temps aux Palestiniens avant un assaut, l'OMS s'inquiète

Les États-Unis vont envoyer un second porte-avions en Méditerranée orientale "pour dissuader les actions hostiles contre Israël ou tout effort visant à élargir cette guerre suite à l'attaque du Hamas", a déclaré le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin.



L'USS Eisenhower et ses navires d'escorte rejoindront un premier porte-avions déployé dans la région après l'attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre, signalant ainsi "l'engagement sans faille de Washington en faveur de la sécurité d'Israël et notre détermination à dissuader tout acteur étatique ou non étatique cherchant à intensifier cette guerre", a ajouté Lloyd Austin dans un communiqué.



Dans un communiqué, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) "condamne fermement les ordres israéliens réitérés d'évacuer 22 hôpitaux traitant plus de 2 000 patients dans le nord de Gaza". Elle souligne qu'en raison de l'état de saturation des structures du sud de Gaza ce "serait l'équivalent d'une peine de mort".





Trois nouveaux "vols spéciaux" sont programmés dimanche, après la rotation de quatre vols entre jeudi et samedi qui ont déjà permis de rapatrier 1 200 Français, selon le Quai d'Orsay. La priorité sera donnée aux personnes vulnérables (mineurs isolés, femmes enceintes...), en situation de handicap ou présentant une urgence médicale.





Israël a continué à appeler les Palestiniens à évacuer le nord de la bande de Gaza pour partir dans le sud, leur laissant toutefois un peu plus de temps. Un porte-parole de l'armée a assuré que l'offensive terrestre ne démarrerait pas dimanche, pour des raisons humanitaires.



Depuis vendredi, par milliers, des habitants fuient par tous les moyens, quelques biens entassés à la hâte, sur des remorques, charrettes, à moto, en voiture, à travers les ruines.





Le bilan des victimes s'est alourdit, faisant état de 1 300 morts côté israélien et 2 200 morts côté palestinien. Israël se préparait samedi à lancer une attaque terrestre dans la bande de Gaza, après avoir demandé aux Palestiniens vivant dans ce territoire densément peuplé de fuir vers le sud, en direction d'un poste-frontière avec l'Égypte qui s'avère fermé.