Italie : Deux Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue

Deux « Modou-Modou » âgés de 28 et 29 ans vivant en Italie, ont été tous les deux arrêtés pour recel et possession de drogue.



Les faits ont eu lieu dans l’après-midi du samedi 9 septembre 2023. Ce jour, les policiers italiens ont arrêté un homme de 28 ans d’origine sénégalaise, sans abri, célibataire, sans emploi, pour tentative de vol aggravé.



Selon Senenews citant Les Echos, ils l’ont dénoncé, ainsi qu’un autre compatriote de 29 ans, célibataire, sans emploi, déjà connu de la police. Tous deux sont accusés du délit de possession en vue du trafic de stupéfiants et/ou de substances psychotropes et de recel de biens volés.



Cela s’est produit vers 16h55, lorsque l’attention des policiers, au cours d’une patrouille, a été attirée par deux hommes, qui ont immédiatement montré une certaine nervosité et inquiétude à la vue des hommes de tenue, essayant, mais sans succès, d’échapper au contrôle.



L’homme de 28 ans a été frappé d’une ordonnance visant à remplacer la mesure conservatoire de l’obligation de déclaration à la police par celle de la garde à vue préventive en prison suite à la tentative de vol aggravé commise au sein du restaurant «Super King Kebab».



A cette occasion, l’homme, brandissant un couteau, avait tenté de cambrioler le gérant bangladais de 33 ans, en lui demandant de lui donner de la nourriture. Heureusement, le gérant bangladai a été sauvé grâce à l’intervention opportune de la police. L’attitude impatiente des deux hommes a éveillé les soupçons des policiers, qui ont alors mené une enquête plus approfondie.



Lors des opérations de fouille, les carabiniers ont trouvé environ 9 grammes de marijuana dans la poche du pantalon de l’homme de 28 ans, tandis qu’à l’intérieur d’un sac bleu et noir qu’il portait sur l’épaule, ils ont trouvé 7 paires de chaussures d’une célèbre marque américaine, diverses pointures et une paire de pantoufles en caoutchouc, le tout encore avec l’antivol et l’étiquette de prix.



Dans la poche arrière de l’autre Sénégalais, âgé de 29 ans, les policiers ont récupéré deux emballages de substances stupéfiantes comme du haschisch et de la cocaïne, pesant respectivement 1,6 et 3,6 grammes. Ce dernier, à l’intérieur d’un sac gris qu’il portait sur ses épaules, avait 6 paires de baskets d’une marque américaine bien connue, de différentes tailles, toutes encore avec l’étiquette antivol à l’étalage et l’étiquette de prix attachée.



Au terme des formalités, le sénégalais de 28 ans a été envoyé en prison, suite à la notification de la mesure conservatoire délivrée par le juge des instructions préliminaires du tribunal de Bologne, tandis que notre compatriote de 29 ans a été invité à se rendre au bureau de l’immigration du commissariat local pour régulariser sa situation sur le territoire national. Les marchandises et la drogue ont toutes été saisies.





















































































































leral