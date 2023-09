Itinéraire Nicaragua : Un agent de voyage arrêté pour escroquerie

Arrêtée pour escroquerie, A. Bangoura, agent de voyage, a été jugée hier vendredi devant le Tribunal des flagrants délits de Dakar. D'après L'Observateur, la prévenue, employée à Univers voyage, aurait garanti à la partie civile, Yaya Sow, et six autres membres de sa famille, la possibilité de voyager aux Etats-Unis en passant par le Nicaragua, moyennant 3,4 millions, chacun.



Convaincu, Yaya Sow a encaissé l'argent des six autres pour les inclure dans la procédure de voyage. Les fonds mis en cause portent sur 28 millions de francs Cfa, estime le journal.





Celui-ci rapporte que le plaignant, à la barre du tribunal, a déclaré avoir fait la connaissance de A. Bangoura par l'intermédiaire du nommé Younouss que la prévenue a fait voyager dans le passé. Seulement, accuse-t-il, la prévenue, après avoir empoché l'argent, est revenue lui dire qu'il n'était plus possible de passer le Nicaragua, lui expliquant que le Panama, pays d'escale, avait redéfini les conditions de voyage.



Par la suite, poursuit-il, ses frères et lui ont été obligés de débourser chacun 500 000 F CFA pour changer d'itinéraire et passer par la Gambie. C'est ainsi que le départ a été fixé pour le 18 juillet. Sow renseigne que la prévenue est revenue à la charge quelques heures avant le départ, leur demandant des frais de pénalités à honorer.



C'est à partir de ce moment que Sow et ses frères, gagnés par le doute, ont déposé une plainte auprès de la Section de recherches (Sr) de la gendarmerie de Colobane.



"J'ai loué les services d'une connaissance qui s'active dans le domaine. S'il (Yaya) avait payé les dernières pénalités, on n'en serait pas là. Les billets que je lui ai vendus sont authentiques", s'est défendue A. Bangoura. A la barre du tribunal, l'agent de voyage a reconnu qu'elle gagne 50 000 F CFA de commission pour chaque billet vendu.



La partie civile réclame 59 millions de francs Cfa pour le compte de son client. Délibéré, le 27 septembre prochain.