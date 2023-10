JOE BIDEN APPELLE ISRAËL À NE PAS RÉPÉTER LES "ERREURS" AMÉRICAINES APRÈS LES ATTENTATS DU 11-SEPTEMBRE

Le président américain Joe Biden, en visite à Tel-Aviv après les attaques terroristes menées au début du mois par le Hamas, a appelé Israël à ne pas répéter les "erreurs" commises par les Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001.



Le président Biden a également estimé que la libération des otages retenus à Gaza depuis l'attaque sanglante du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre était "la plus grande priorité" et annoncé qu'il demanderait "cette semaine" au Congrès une aide "sans précédent" pour l'allié israélien.



Soutien américain à Israël



Le président américain Joe Biden a assuré Israël de son soutien mercredi, lors d'une visite dans ce pays après une frappe sur un hôpital de Gaza dont Israël et les Palestiniens s'accusent mutuellement, qui a fait des centaines de morts et provoqué un vent de colère au Moyen-Orient



Joe Biden a appuyé la version israélienne désignant un tir de roquette du Jihad islamique, un autre groupe armé palestinien.



Le Jihad islamique a démenti. Le Hamas, au pouvoir à Gaza, a lui aussi désigné Israël et accusé Washington d'être "complice des massacres" israéliens à Gaza, tout comme son allié iranien.