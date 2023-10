Jeux de hasard : Le Forum civil de Guédiawaye demande des mesures urgentes pour protéger la jeunesse

Dans ce contexte, le Forum civil de Guédiawaye a lancé un appel pressant aux ministres de l’Intérieur et de l’Éducation pour prendre des mesures concrètes visant à protéger la jeunesse contre les risques associés aux jeux de hasard électroniques.



De plus, l’organisation a sollicité la collaboration des institutions éducatives, des associations sportives, des parents, des leaders d’opinion et des personnalités publiques pour lutter collectivement contre cette menace grandissante.



Le Forum civil de Guédiawaye a également interpellé les anciennes gloires et les célébrités, les exhortant à cesser de promouvoir ces sociétés de jeux de hasard, soulignant la dangerosité de telles pratiques pour la jeunesse sénégalaise.



Face à ces recommandations, la société civile et les autorités sont désormais appelées à agir avec diligence pour contrôler et réguler la prolifération des jeux de hasard électroniques, un enjeu crucial pour la préservation du bien-être et du développement de la jeunesse du pays.







































































Rewmi