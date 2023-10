Juan Branco veut revenir à Dakar !

Avocat de Ousmane Sonko, Juan Branco veut être à dakar demain vendredi. Ce, pour prendre part à l’audience dédiée à l'examen du référé-liberté, introduit par son client à la Cour suprême. Il a saisi d’une correspondance intitulée «Exercice des droits de la défense de mon client», le ministre de l’Intérieur, le procureur de la République, le bâtonner et le président de la Cour suprême.



Dans sa requête, il dit ceci: «Monsieur le Procureur de la République, je suis convoqué à une audience publique spéciale de la Cour suprême à date du 6 octobre 2023 dans le cadre de l'affaire RG J/396/Rg/23 afin de défendre les intérêts de mon client, M. Ousmane SONKO. Celui-ci m'a désigné afin de le représenter. Je vous prie de bien vouloir me confirmer que je suis autorisé à me rendre sur le territoire sénégalais afin de le représenter.»



Mais, sa correspondance n'a pas eu de réponse. Ce qui agace la robe noire : «Les autorités sénégalaises se terrent et refusent de répondre à nos demandes d'autorisation de plaider la cause d'Ousmane Sonko. Cette affaire est bien plus sérieuse qu'on ne pourrait le penser. Notre client nous requiert. Quel argument ont-ils à nous opposer ?», a-t-il publié sur ses plateformes numériques.



Sera-t-il autorisé à mettre les pieds sur le sol sénégalais ? En aout dernier, Juan Branco, après s’être illégalement introduit au Sénégal, avait été arrêté à Rosso Mauritanie. Le juge l’avait inculpé pour «attentat», «complot», «diffusion de fausses nouvelles», «actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique ou à occasionner des troubles politiques graves» entre autres. Il sera placé sous contrôle judiciaire puis expulsé du pays.





















































