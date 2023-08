KOLDA / le maire Mame Boye Diao lance les grands travaux pour la mobilité urbaine…les inondations…

Dans le cadre de l'amélioration de la mobilité urbaine et de la lutte contre les inondations, la Mairie de Kolda, en collaboration avec AGEROUTE et Icons a procédé à la cérémonie de lancement des travaux de la route Saré Kémo-Route de l'aéroport de kolda via Sintiang Gadapara et Gadapara, ce samedi 05 aout.





Ainsi, cette infrastructure sera combinée avec un réseau de drainage des eaux pluviales et contribuera à la lutte contre les inondations. En ce sens le maire vient d’ôter une épine des pieds de ces habitants vivant souvent dans des conditions difficiles en période d'hivernage, D’ailleurs, en période hivernale la zone est inaccessible à cause du manque de canaux d’évacuation des eaux usées et pluviales.



C’est pourquoi, la municipalité invite les populations à une démarche compréhensive quant aux éventuels désagréments pouvant survenir pendant la durée des travaux. D’ailleurs, le maire avait fait un forum pour la restructuration de ce quartier pendant lequel il avait promis de réaliser des infrastructures comme les canaux d’évacuation des eaux pluviales. Mais à cela, il faut ajouter la réalisation de cette route pour désenclaver cette zone afin de soulager les populations.