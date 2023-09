KOLDA : tous les responsables de Bby de la région se rangent derrière le candidat Amadou Ba...

Sous l'égide du ministre de l'enseignement supérieur Moussa Baldé, tous les responsables de Bby : ministre, DG, députés, PCA se sont rangés derrière le choix de Macky Sall porté sur Amadou Ba. Ils l'ont fait savoir lors d'une rencontre organisée ce vendredi 15 septembre à laquelle tous les responsables de Bby ont pris part (Kolda, Vélingara, Médina Yoro Foula).



À ce titre, une résolution a été lue pour montrer leur engagement à rester derrière le choix de Macky Sall pour une victoire en février 2024. En ce sens, Moussa Baldé souligne que seule "l'unité" reste le maître mot pour la victoire. C'est pourquoi, selon lui, il faut ramener même les plus sceptiques vers l'essentiel. D'ailleurs, le 28 septembre marquant le démarrage du parrainage sera un tournant décisif de notre engagement.



À en croire Moussa Baldé, "nous venons de matérialiser ici que nous sommes tous derrière le candidat de Bby Amadou Ba. Ainsi, je pense que ceux qui sont là représentent le terrain politique à Kolda."

Dans la foulée, il précise : "donc si on reste dans le terrain je pense que les autres seront à la touche. Aujourd'hui, nous venons de donner un signal fort à notre candidat."



En ce sens, il poursuit : "et pour y arriver, il faut qu'on ratisse large en ramenant même les plus sceptiques à notre cause. D'ailleurs, ce n'est pas la peine d'y aller par petits groupes, nous devons aller en région et on nous verra en région. Je pense que nous sommes prêts pour une grande victoire dans notre région le 25 février 2024."