Kaffrine : Anta Babacar NGOM claque la porte du FDR

C’est lors d’une tournée de proximité dans la région de Kaffrine qu’Anta Babacar NGOM a fait une annonce retentissante : son départ définitif du Front pour la Défense de la Démocratie et de la République (FDR).



La présidente de l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) a officialisé cette décision, marquant une nouvelle étape dans le paysage politique sénégalais.



« Aujourd’hui, l’Alternative pour la Relève Citoyenne (ARC) entend tracer sa propre voie et assumer pleinement son autonomie », a déclaré Anta Babacar NGOM devant ses partisans à Kaffrine.



L’ancienne membre du FDR a réaffirmé son engagement total envers son projet politique, l’ARC, qu’elle décrit comme étant « enraciné dans les réalités du pays, tourné vers la jeunesse, les femmes et les territoires oubliés. »



Elle a tenu à préciser que ce choix ne signifiait en aucun cas un ralliement au pouvoir en place, insistant sur le fait qu’elle restait « fermement ancrée dans l’opposition. »



Selon Anta Babacar NGOM, cette décision, mûrement réfléchie depuis plusieurs mois, traduit une « volonté claire : affirmer une nouvelle identité politique fondée sur la proximité, l’écoute, et une autre manière de faire de la politique. »



Sa tournée actuelle au cœur du pays vise ainsi à « renforcer les bases de l’ARC et consolider un mouvement citoyen porté par les aspirations profondes des populations».



La question du dialogue national n’a pas été éludée. La présidente de l’ARC a indiqué que son parti allait se concerter prochainement afin de définir sa position face à cette invitation.



Née dans l’opposition, la coalition FDR voit donc l’une de ses figures emblématiques prendre son indépendance.

















































walf