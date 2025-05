Intronisation de Léon XIV : le pape lance un appel à la paix

Le pape Léon XIV a célébré la messe d'inauguration de son pontificat devant 200 000 fidèles et près de 200 délégations de dirigeants venus du monde entier, sur la place Saint-Pierre à Rome.





Gaza, Birmanie et Ukraine, au cœur de l'homélie papale



Lors de son homélie, le souverain pontife a lancé un appel solennel à la paix, déplorant les conflits en cours, et évoquant notamment la catastrophe humanitaire sans précédent à Gaza, aggravée par le blocus imposé par Israël à l'enclave.





"Nous ne pouvons pas oublier nos frères et sœurs qui souffrent à cause des guerres. A Gaza, des enfants, des familles, des personnes âgées sont réduits à la famine." a déclaré Léon XIV.

Le pape a également évoqué la guerre civile qui ravage la Birmanie, ainsi que le conflit en Ukraine, alors que les négociations pour la paix piétinent, la réunion entre Moscou et Kyiv à Istanbul n'ayant pas permis d'aboutir à un cessez-le-feu.







"En Birmanie, de nouvelles hostilités ont coûté la vie à de jeunes innocents. L'Ukraine tourmentée attend enfin des négociations pour une paix juste et durable", a poursuivi le pape.



Zelensky, le premier à être reçu par le pape



À l'issue de la messe, Léon XIV a salué les délégations présentes et a également reçu le président ukrainien Volodymyr Zelensky lors d'une audience privée.

À cette occasion, le leader ukrainien a remis au pape une icône peinte sur un fragment de caisson d'artillerie lourde provenant de l'oblast de Kharkiv.









"Cette icône, [Notre-Dame à l'enfant] parle de nos enfants. De ceux qui ont souffert de la guerre, qui ont été délibérément enlevés et déportés par la Russie, et qui sont les bienvenus chez eux, en Ukraine. Nous prions pour la vie de tous nos enfants déportés et nous espérons le soutien du Vatican dans cette question, pour que tous - enfants et prisonniers ukrainiens - puissent rentrer chez eux", a écrit Zelensky sur X.