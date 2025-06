Trump quitte prématurément le sommet du G7 et tacle Emmanuel Macron

Le président américain Donald Trump a quitté le sommet du Groupe des Sept (G7) qui se tient dans une station balnéaire des Rocheuses canadiennes lundi soir en raison de l'intensification du conflit entre Israël et l'Iran et de l'instabilité régionale croissante au Moyen-Orient.





Donald Trump précise que son retour anticipé n’a « rien à voir avec un cessez-le-feu » entre Israël et l’Iran contrairement à ce qu'avait expliqué Emmanuel Macron.



"Que ce soit intentionnel ou non, Emmanuel se trompe toujours" dixit Donald Trump sur Truth social



"Le président français Emmanuel Macron, en quête de publicité, a affirmé à tort que j'avais quitté le sommet du G7, au Canada, pour retourner à Washington afin de travailler sur un « cessez-le-feu » entre Israël et l'Iran. C'est faux !" écrit Donald Trump sur son réseau social. "Il n'a aucune idée de la raison pour laquelle je suis maintenant en route pour Washington, mais cela n'a certainement rien à voir avec un cessez-le-feu. C'est bien plus important que cela. Que ce soit intentionnel ou non, Emmanuel se trompe toujours."

Auparavant, les dirigeants mondiaux présents au sommet se sont efforcés de trouver un moyen de contenir le conflit qui dure depuis cinq jours et qui a coûté la vie à des dizaines de personnes en Israël et en Iran.







Auparavant, M. Trump avait prévenu que Téhéran devait démanteler son programme nucléaire avant qu'il ne soit "trop tard".

Le président américain a déclaré que les dirigeants iraniens "aimeraient discuter", mais qu'ils avaient déjà eu 60 jours pour parvenir à un accord sur leurs ambitions nucléaires et qu'ils n'y étaient pas parvenus avant le début de l'assaut aérien israélien il y a quatre jours. "Ils doivent conclure un accord", a-t-il déclaré.





Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré que le monde attendait du G7 qu'il fasse preuve de leadership en ces temps difficiles.









"Nous nous réunissons à l'un de ces tournants de l'histoire", a déclaré M. Carney. "Le monde est plus divisé et plus dangereux.



Le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président français Emmanuel Macron, le Premier ministre italien Giorgia Meloni et le chancelier allemand Friedrich Merz se sont réunis pour une réunion informelle d'une heure peu après leur arrivée au sommet dimanche en fin de journée.



M. Merz, s'adressant aux journalistes lors du sommet, a déclaré que son pays prévoyait de rédiger une proposition de communiqué final sur le conflit, soulignant que l'Iran ne devait en aucun cas "être autorisé" à acquérir du matériel pouvant servir à la fabrication d'armes nucléaires.

M. Trump a déclaré que l'Iran "n'est pas en train de gagner cette guerre. Ils doivent parler et ils doivent le faire immédiatement avant qu'il ne soit trop tard". Le président américain a également été interrogé sur la question de savoir si Washington se joindrait à Israël dans son opération militaire en Iran, mais M. Trump a refusé de s'exprimer sur le sujet.





Trump et Starmer annoncent un nouvel accord commercial



Donald Trump et le Premier ministre britannique Keir Starmer ont annoncé lundi qu'ils avaient signé un accord commercial qui réduira les droits de douane sur les importations de l'industrie automobile et aérospatiale britannique.



Le nouvel accord a été annoncé en marge du sommet. MM. Trump et Starmer ont toutefois précisé que des négociations étaient toujours en cours dans le secteur de la production d'acier.

Donald Trump insiste sur le fait que l'accord conclu avec le Royaume-Uni est "équitable pour les deux parties", ajoutant qu'il s'attend à ce qu'il génère beaucoup d'emplois et de revenus pour les deux pays. Keir Starmer a adopté un ton similaire à celui de Donald Trump lorsqu'il s'est adressé aux journalistes, déclarant que l'accord était un signe de force et un "très bon jour" pour les deux pays.

La conclusion d'un accord est importante, car Donald Trump a menacé une grande partie du monde de droits de douane considérables, ce qui a provoqué une instabilité des marchés et accru le risque d'une guerre commerciale mondiale.







Bien qu'il ait renoncé à plusieurs des droits de douane qu'il avait suggérés, il a continué à indiquer que les fonctionnaires de son administration étaient vigoureusement engagés dans des négociations en vue de la conclusion de nouveaux accords commerciaux avec de nombreux pays, même si très peu d'entre eux se sont concrétisés.



L'accord fait suite à l'annonce faite par les deux dirigeants en mai, selon laquelle ils étaient parvenus à un cadre pour un pacte commercial. Ce pacte vise à réduire considérablement les taxes d'importation américaines sur les voitures, l'acier et l'aluminium britanniques, en échange d'un meilleur accès au marché britannique pour les produits américains, tels que le bœuf et l'éthanol.



Toutefois, l'accord conclu lundi porte exclusivement sur les voitures et les matériaux aérospatiaux britanniques, des négociations supplémentaires étant nécessaires pour l'acier.

Selon Londres, le nouvel accord donnerait un coup de pouce important aux entreprises britanniques telles que Rolls Royce, qui produit des moteurs pour les avions ainsi que des véhicules de luxe haut de gamme, en bénéficiant d'une exemption des droits de douane de 10 % imposés à l'origine.





Trump suggère que le G7 s'élargisse pour accueillir la Russie et la Chine



Le président américain a également suscité la controverse lors du sommet en suggérant que le G7 s'élargisse au G8, avec la Russie, voire au G9 avec la Chine.

M. Trump a exprimé sa préférence pour l'élargissement de l'organisation en dépit du fait que la Russie et la Chine sont des régimes autoritaires au sein d'un groupe dont les membres sont des nations démocratiques.

M. Trump a affirmé que le retrait de la Russie en 2014, après l'annexion de la Crimée, avait été une "très grosse erreur", qui a précédé l'invasion plus large de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Ces commentaires ont rendu plus complexes les intérêts de M. Trump, qui devait rencontrer mardi le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour mettre fin à la guerre brutale déclenchée par l'invasion.







"Le G7 était autrefois le G8. Barack Obama et un certain Trudeau ne voulaient pas que la Russie en fasse partie", a déclaré M. Trump, en faisant référence à Justin Trudeau, qui a été élu premier ministre un an après le retrait de la Russie. Stephen Harper était alors premier ministre du Canada.



"Je pense qu'il n'y aurait pas de guerre aujourd'hui si la Russie était présente, et qu'il n'y aurait pas de guerre aujourd'hui si Trump était président il y a quatre ans", a déclaré M. Trump. "Ils ont expulsé la Russie, ce qui, selon moi, était une très grosse erreur, même si je ne faisais pas de politique à l'époque.



Interrogé par un journaliste sur la possibilité d'ajouter la Chine, M. Trump a répondu : "Ce n'est pas une mauvaise idée : "Ce n'est pas une mauvaise idée. Je n'y vois pas d'inconvénient si quelqu'un veut que seule la Chine soit incluse.



Le président américain a déclaré qu'il était important que les dirigeants mondiaux puissent se parler lors des sommets.

"Poutine me parle. Il ne parle à personne d'autre", a déclaré M. Trump. "Il ne veut pas parler parce qu'il a été très insulté lorsqu'il a été expulsé du G8, comme je l'aurais été, comme vous l'auriez été, comme n'importe qui l'aurait été.