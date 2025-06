Meurtre d'Ibrahima Ndiaye: activement recherché, le fugitif, Mourtalla Fall, s'est finalement rendu à la police

Dakarposte, qui a ébruité ce qu'il est convenu d'appeler "l'affaire Ibrahima Ndiaye/Mourtalla Fall", a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements, au parfum de tout ce qui se trame sous nos cieux et même au-delà de nos frontières, que le meurtrier de Ndiaye (sur l'image ), s'est finalement rendu aux limiers de Guédiawaye.



Aux dernières nouvelles, l'homme, finalement placé en position de garde à vue, subit , depuis hier, un feu roulant de questions-réponses sur les raisons de son geste ignominieux. Qui alimente les débats à Guédiawaye et un peu partout.





Rappel des faits



Pour la gouverne de ceux qui n'ont pas suivi le train de l'actualité, un adolescent a été transpercé de coups de couteau par un autre teen-ager. Il est finalement passé de vie à trépas.



Les faits se sont passés le 8 Juin dernier à Guédiawaye, précisément en face du stade Amadou Barry. La victime, nous revient-il, a reçu plusieurs coups de tranchelard.



L'auteur des coups, répondant au nom de Mourtalla Fall, qui a filé sans demander son reste , était activement recherché par les Forces de Défense et de Sécurité du pays.



D'ailleurs, un important dispositif policier a été dépêché sur place aux fins d'entamer les investigations. D'ailleurs, deux parents du fugitif ont été entendus par les limiers du commissariat de Guédiawaye en charge de l'enquête.





Quid des circonstances du drame?



Nos sources, au parfum de cette tragédie, s'accordent à dire qu'il ne faut pas, du tout alors chercher midi à quatorze heures, autrement dit il s'agirait de règlement de compte car la victime (Ibrahima Ndiaye) avait porté plainte contre son bourreau.

Arrêté, envoyé au gnouf et libéré, d'aucuns croient savoir que Mourtalla Fall, finalement, entre les mains de la police, aurait exercé des représailles sur le défunt.









Affaire à suivre...