Tuer l’ayatollah Khamenei «mettrait fin au conflit», dit Benyamin Netanyahou

Tuer l’ayatollah Khamenei «mettrait fin au conflit», a assuré le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou au média américain ABC News.



«Nous avons eu un demi-siècle de conflits provoqués par ce régime qui terrorise tout le Moyen-Orient ; qui a bombardé les installations pétrolières d’Aramco en Arabie saoudite ; qui répand le terrorisme, la subversion et le sabotage partout», a déclaré Netanyahou. «La "guerre éternelle", c’est ce que veut l’Iran, et ils nous mènent au bord d’une guerre nucléaire. En réalité, ce que fait Israël, c’est empêcher cela, mettre fin à cette agression, et nous ne pouvons le faire qu’en affrontant les forces du mal.»



Tuer l’ayatollah «ne mènera pas à une escalade du conflit, cela mettra fin au conflit», a répondu le dirigeant israélien, interrogé sur l’opposition de Donald Trump à un plan israélien visant à éliminer le guide suprême iranien. À la question de savoir si Israël allait effectivement viser Khamenei, Benyamin Netanyahou a répondu que son pays «faisait ce qu’il avait à faire».