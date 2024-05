Un accident entre un véhicule de la gendarmerie et un jakarta s'est produit, ce vendredi vers les coups de 18 heures à hauteur du stop en allant vers Kahone. Le conducteur de la moto taxi jakarta est mort sur le coup. Pour l'heure on ignore les causes du drame. La victime n'a pas encore été identifiée. Le corps sans vie a été transportée au centre hospitalier régional, Cheikh Ibrahima Niasse. Nous y reviendrons...

























































































































dakaractu