«Këru Qacidas -Yi »: Une bibliothèque d’un coût de 3 milliards F Cfa construite et équipée par le dahira ‘’hizbut Tarqqyah’’

Le dahira ‘’hizbut Tarqqyah’’ a reçu samedi le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, au complexe cheikh Ahmadoul Khadim, à l’occasion de son ziarra annuel. Une occasion de remettre au patriarche de Darou Minam les clés de l’imposant édifice « Këru Qacidas -Yi », dédié exclusivement aux panégyriques de Khadim Rassoul, entièrement construit et équipé par »hizbut Tarqyyah » à plus de trois (3) milliards (voir photos).« Notre démarche nous interdit de demander de l’aide, mais des disciples de la communauté ont, à travers des contributions multiformes et volontaires, participé à la réalisation de cette œuvre. Nous mettons bien en évidence notre repentance », a déclaré le responsable moral, Serigne Youssou Diop. Qui ajoute : « À défaut de pouvoir donner un bâtiment tout en or et en diamant, nous nous sommes évertués à vous remettre une clé en or sertie de diamants, pour traduire cette volonté qui, grande qu’elle soit, ne suffit guère pour Serigne Touba ».A noter également qu’une enveloppe de plus de 400 millions F Cfa a été remise au khalife général des mourides en guise de ‘’Adiya’’.Prenant la parole, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, admiratif devant tant d’engagement, d’abnégation et de détermination, a salué cette œuvre gigantesque, non sans prier pour les initiateurs.Le Soleil