Keur Massar : À peine sorti de la mosquée, un dealer arrêté, 150 kg de chanvre indien saisis…

Grosse stupeur au quartier Firdawsi de Tivaouane-Peulh où de fidèles musulmans continuent de s'interroger sur la personnalité d'Alassane Bâ. Un habitué de la mosquée du quartier, posté toujours aux premiers rangs et dont l'assiduité aux prières dans la maison de Dieu lui avait valu un élan de sympathie et d'admiration. Mais lundi dernier, tout s'est subitement écroulé. En effet, peu après vingt heures, ce jour-là, des gendarmes qui étaient sur le point de l'interpeller l'ont aperçu entrer dans la mosquée de Firdawsi, un quartier situé non loin de la cité Apix dans la périphérie de Keur-Massar.



L'homme qui faisait l'objet d'un avis de recherches était filé depuis plusieurs semaines. Lorsqu'il entre furtivement dans la mosquée, il ignorait que les gendarmes de la brigade de recherches de Keur-Massar étaient à deux doigts de l'interpeller. A l'appel de l'imam pour sacrifier à la prière de Guéwé (Icha), comme à son habitude, Alassane Bâ se met aux premiers rangs. A la fin, lorsque les fidèles quittent la mosquée après les trois rakaas de Safa et Witr, Alassane les imite et à son tour, se dirige vers la sortie. Dès qu'il a mis les pieds hors de l'enceinte de la mosquée, des gendarmes s'approchent de lui, brandissent leurs cartes et lui notifient son arrestation à la grande surprise des fidèles qui s'étaient attardés dans les environs de la mosquée. Les commentaires fusent alors de partout.



Tout le monde pense à une méprise lorsque discrètement Alassane est installé dans le véhicule des gendarmes et conduit à l'appartement qu'il occupe et qui est situé non loin de la mosquée. Sur les lieux, une fouille minutieuse est effectuée par les hommes du major Abdou Aziz Kandji qui découvrent des sacs Généralement utilisés pour écouler du foin, qui sont remplis de drogue. À la pesée, la drogue saisie a accusé un poids de 150 kg.



Jusque tard dans la nuit du lundi, pendant que les éléments de la brigade de recherches de la gendarmerie de Keur-Massar procédaient à l'évacuation de la drogue saisie, des habitants de Firdawsi regroupés dans la rue n'ont rien raté de la scène. Choqués, ils l'ont été davantage lorsqu'ils ont appris qu'en réalité, Alassane Bâ s'est présenté à eux sous une fausse identité pour s'établir tranquillement dans le quartier et continuer discrètement son activité favorite : Le trafic de drogue.



En effet en 2020, à Ouakam, le bonhomme connu à L'état-civil sous le nom d'Amadou Diallo, était à la tête d'un vaste réseau de drogue qui avait été démantelé avec la saisie de 70 kg de chanvre indien et d'une arme à feu. Depuis, il faisait l'objet d'un avis de recherches et d'un mandat d'amener. Il avait ainsi déserté Ouakam et ses environs pour s'installer tranquillement à Tivaouane-Peulh où au bout d'un moment, il a réussi à gagner la sympathie de ses voisins par sa fréquentation assidue de la mosquée.



Ces derniers ignoraient que le fidèle avec qui ils priaient tous les jours à la mosquée du quartier entretenait un réseau de trafic de drogue et que son appartement lui servait en réalité de dépôt de drogue. Après son arrestation et conformément aux nouvelles dispositions prévues par l'Office national de recouvrement des avoirs criminels (Onrac), tous les biens trouvés dans l'appartement d'Amadou Diallo alias Alassane Bâ ont été saisis. Ils sont supposés provenir de son activité illicite de trafic de drogue. Il a été déféré au parquet pour détention et trafic de drogue sans compter le délit de fuite en 2020.























































































dakaractu