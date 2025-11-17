Khadim Ba, patron de Locafrique, admis dans un centre de santé de la place

Le patron de Locafrique, tristement célèbre , a été discrètement admis dans un centre de santé de la place dont nous tairons délibérément le nom pour des raisons de sécurité.



En effet, Khadim Ba, qui trainerait un état de santé chancelant, n’est plus au nombre pléthorique de détenus, qui croupissent dans les lugubres dédales de la citadelle de Rebeuss.



Figurez-vous que le controversé Big Manitou de la Compagnie Ouest Africaine de Crédit-Bail purge sa détention préventive sur un lit médicalisé bénéficiant de conditions moins coercitives qu’à la Maison d’Arrêt de Rebeuss. N’empêche, des matons sont collés aux basques du gars, épiant ses moindres faits et gestes, notamment les va-et- vient de ses proches entre autres collabos qui lui rendent visite.



En outre, nous ébruitions que Khadim Ba a été extrait de sa cellule le mardi 26 août pour être entendu par des limiers . La cause ?



Nous avons remué ciel et terre pour tirer les vers du nez de nos sources. Comme si elles se sont passées le mot, elles ne font aucune précision mais elles sont formelles quant à son extraction de l’univers abscons de la redoutée citadelle de Reubeuss.



Pour rappel, le jeune milliardaire a été placé sous mandat de dépôt la semaine après plusieurs retours de parquets. Khadim Ba croupit en prison pour des délits douaniers portant sur plusieurs milliards de nos francs.

Malgré les négociations en cours entre ses avocats et la douane il reste en prison. Car la loi douanière oblige le juge à garder le fraudeur ou contrevenant en prison tant qu’il n’a pas payé les droits de douane et l’amende qui lui est infligée par les gabelous.



Affaire à suivre…

