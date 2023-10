L'Ukraine rend hommage à ses combattants, les attaques aériennes se poursuivent

Des milliers de coureurs ont pris part à un marathon à Kiev ce week-end, le premier d'une telle ampleur organisé en Ukraine depuis le début de l'invasion russe dans le pays début 2022. L'an dernier, l'événement, appelé le "Marathon de l'invincibilité", avait été annulé. Cette fois, plus de 5 000 personnes ont pu se réunir autour de distances allant de 5 à 42 kilomètres pour l'épreuve de dimanche.



"Il faut essayer de rendre votre vie plus facile, par tous les moyens possibles", a déclaré Vlada, participante de 32 ans, ajoutant que "si le sport vous aide à faire face à l'anxiété ou d'autres situations difficiles dans la vie, il faut en faire".



La moitié des recettes enregistrées servira à l'achat d'équipements militaires pour l'armée ukrainienne.



Plusieurs régions russes ont subi dimanche des attaques de drones et d'obus ukrainiens, blessant trois personnes et obligeant un aéroport à détourner ses vols, ont annoncé des responsables russes.



"Dimanche matin, les forces ukrainiennes ont attaqué avec des obus le quartier du marché central de Chebekino", a annoncé Viatcheslav Gladkov, gouverneur de la région de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, précisant que l'attaque avait fait trois blessés, dont une femme ayant reçu un éclat d'obus dans le cou.



Le gouverneur de la région de Bryansk, également frontalière, a annoncé de son côté une attaque avec des obus qui ont fait des dégâts mais pas de blessés.



Le pont de Crimée, qui relie cette péninsule annexée au continent russe, a été également fermé brièvement dimanche matin, sans qu'aucune raison ne soit donnée.