L’Umoa sanctionne deux banques établies au Sénégal

Deux banques sénégalaises ont été sanctionnées par la commission bancaire de l’Umoa. La première a écopé d’un blâme dû à des manquements et des infractions aux textes légaux et réglementaires applicables aux établissements de crédit.



Aussi, des faiblesses ont été relevées sur la gouvernance, la gestion des risques, les situations financière et prudentielle ainsi que le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme de cette banque. En sus des sanctions disciplinaires, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de 300 000 000 de francs Cfa.



Pour la seconde banque, elle a elle aussi a écopé d’un blâme du fait de manquements et infractions relevés sur le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. «En sus de la sanction disciplinaire susvisée, la banque a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de 151 000 000», informe la commission bancaire de l’Umoa.





















































igfm