Immigration clandestine : Une pirogue de 116 candidats interceptée

Le sénégalais n’a t-il toujours pas l’ambition de rester dans son pays et contribuer à son développement ? Visiblement non, alors que de nouvelles autorités se sont installées pour apporter les changements annoncés en grandes pompes.

La marine nationale a annoncé ce mercredi l’interception d’une pirogue transportant 116 migrants. Ils sont originaires du Sénégal et de la sous-région. L’opération a été menée par la Marine nationale et l’Armée de l’air, à 100 km au large de Dakar.





























































































































