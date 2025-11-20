L’ancien Dg de la SN-HLM,Amadou Moctar Ba, n’est plus !

L'ancien responsable du Parti démocratique sénégalais (Pds), Amadou Moctar Ba, qui a eu à présider aux destinées de la SH-HLM, a tiré sa révérence.

En effet, Solo Quotidien a appris de sources que l’illustre Niorois, a quitté ce monde futile et périssable.

Amadou Moctar Ba, hospitalisé à la clinique Madeleine, a rendu hier son dernier souffle.

Une cérémonie de levée du corps est prévue ce vendredi matin à 8h à la devanture de la morgue de l’hôpital Principal de Dakar.

Cet ex cadre de la Cbao sera inhumé à Nioro du Rip.

Les condoléances seront reçues à son domicile sis à la Cité KEUR GORGUI à Dakar.



Le Groupe Solo Médias présente ses condoléances émues à la fratrie biologique éplorée et à toute la lignée de Maba Diakhou Ba et Mamour Ndary Ba à Nioro du rip.



Qu’Allah l’accueille dans son paradis céleste au même titre que toute la Oumah Islamique !





