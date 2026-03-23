LA MARINE NATIONALE CONSOLIDE SON DISPOSITIF OPÉRATIONNEL AVEC TAGATT 2026

La Marine nationale sénégalaise a organisé, du 16 au 18 mars 2026, l’exercice militaire dénommé TAGATT 2026, une manœuvre d’envergure inscrite dans une dynamique de renforcement des capacités opérationnelles de la flotte.



Durant trois jours, plusieurs unités navales ont été déployées aux côtés d’escouades de fusiliers marins commandos et d’opérateurs de la Force spéciale mer. L’exercice a également bénéficié de l’appui d’aéronefs de l’Armée de l’air, traduisant une approche intégrée des opérations de défense.





TAGATT 2026 avait pour objectif principal de consolider les savoir-faire tactiques des différentes composantes engagées. Les manœuvres ont ainsi permis d’améliorer la coordination en groupe naval, tout en testant les capacités de réaction et d’intervention en situation opérationnelle.



Au-delà de l’entraînement, cet exercice a mis en lumière les progrès réalisés en matière d’interopérabilité entre la Marine nationale et l’Armée de l’air, un enjeu stratégique dans la conduite des opérations modernes.



À travers TAGATT 2026, les forces armées sénégalaises réaffirment leur engagement à maintenir un haut niveau de préparation, dans un contexte sécuritaire marqué par des défis maritimes croissants.







































Rts