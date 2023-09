LE PSG S'AMUSE CONTRE L'OM (4-0) MALGRÉ LA BLESSURE DE KYLIAN MBAPPÉ, ACHRAF HAKIMI ET RANDAL KOLO MUANI BUTEURS

Le Paris Saint-Germain n'a fait qu'une bouchée de l'OM (4-0) dimanche dans le choc de cette 6e journée. Hakimi a ouvert le score d'un coup franc de toute beauté, Kolo Muani a inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs et Ramos a inscrit un doublé. La soirée aurait pu être parfaite si Kylian Mbappé n'était pas sorti sur blessure. Le PSG rejoint le podium, Marseille glisse 7e.



Face à ce PSG, l'OM n'a pas fait le poids. Les Parisiens ont surclassé les Olympiens, dimanche, dans le Classique de la 6e journée de Ligue 1 (4-0). Si Kylian Mbappé s'est blessé, les joueurs de Luis Enrique ont déroulé leur jeu offensif face à des visiteurs beaucoup trop timorés. Achraf Hakimi a brillé et ouvert le score sur coup franc (8e), Randal Kolo Muani a fait le break (37e) puis Gonçalo Ramos a aussi débloqué son compteur en s'offrant même un doublé (47e et 89e). Le PSG double l'OM de Pancho Abardonado et grimpe sur le podium.



Les deux entraîneurs ont innové pour ce Classique : le PSG s'est présenté en 4-4-2 avec notamment Bradley Barcola sur le côté gauche, tandis que l'OM a opté pour une défense renforcée dans un 5-3-2. Le scénario du début de match, lui, fut celui attendu. Les Parisiens se sont tout de suite installés dans le camp de visiteurs très prudents. Mbappé a obtenu un coup franc à l'angle droit de la surface adverse et Hakimi a envoyé le ballon dans la lucarne gauche de Pau Lopez pour ouvrir le score rapidement (1-0, 8e).



HAKIMI INTENABLE



Si le Marocain a confirmé sa belle forme actuelle avec ce superbe but, son second de la semaine après celui en C1 contre Dortmund (2-0), son compère Mbappé ne s'est pas remis. Blessé à la cheville, il a serré le dents puis fini par céder sa place à Gonçalo Ramos (32e). Entre-temps, l'OM a tenté de réagir mais Vitinha a été contré in extremis par Marquinhos (12e) puis a trouvé la transversale d'une reprise de la tête sur un centre de Jonathan Clauss (22e). Hakimi est resté bouillant et a placé une frappe axiale sur le poteau, ce qui a permis au discret Kolo Muani de suivre pour doubler la mise (2-0, 37e).

L'international français a signé son tout premier but avec le PSG qui a affichait 79% de possession à la pause face à un OM à la fois trop passif, pas assez hargneux en défense et incapable de bien ressortir le ballon.



A la reprise, Abardonado a lancé Amine Harit et Iliman Ndiaye pour tenter de relancer son équipe. Ses plans ont pourtant vite volé en éclats car Ramos a marqué d'une tête dans la course sur un centre du remuant Ousmane Dembélé qui a profité des largesses de Renan Lodi (3-0, 47e).



L'OM TOTALEMENT IMPUISSANT



A l'entame du second acte, la rencontre semblait déjà pliée d'autant que le PSG a continué de pousser face à des Phocéens qui n'ont pas réussi à réagir comme face à l'Ajax en milieu de semaine (3-3). Le duo Dembélé - Hakimi a encore fait des dégâts dans une arrière-garde olympienne pas assez réactive. Paris a tout de même levé le pied notamment quand Danilo Pereira et Fabian Ruiz sont entrés en jeu pour une réorganisation tactique (69e).

L'OM a pu évoluer un cran plus haut et tenter de profiter d'un long coup franc. Il a plutôt été puni sur le contre lancé dans la foulée par Kolo Muani qui a idéalement servi Ramos pour un doublé (4-0, 89e). Les deux attaquants parisiens ont montré qu'ils pouvaient jouer ensemble et ont débloqué leur compteur.



Le PSG réagit bien après sa défaite devant Nice (2-3) et confirme sa belle semaine devant un public du Parc des Princes pleinement satisfait. L'OM, lui, est tombé après trois matches nuls de suite et subit sa première défaite en L1. Il avait retardé l'échéance en Ligue Europa mais fait bien face à un grand chantier.