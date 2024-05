LE SÉNÉGAL N’EST PLUS ACTIONNAIRE DE SOCOCIM : DÉCOUVREZ COMMENT L’ANCIEN RÉGIME A « LIQUIDÉ » SES ACTIONS…

Rédigé par Dakarposte le Jeudi 2 Mai 2024 à 19:50

On en sait davantage sur les raisons pour lesquelles Macky Sall et son régime ont cherché à s’accrocher au pouvoir, surtout en raison des scandales qu’ils ne voulaient pas laisser à leur successeur et qui ont été rendus publics. Selon Libération, le Sénégal n’a plus aucune action dans la société Sococim. « Les 10% qui lui restaient là-bas ont été cédés gratuitement. » Dans quel but, et sous quelles conditions ? Ce sont là les grandes questions qui préoccupent tous les Sénégalais.