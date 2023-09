LES ACTEURS PORTUAIRES DECRETENT UNE GREVE DE 72H

Les acteurs portuaires, notamment les transporteurs, commerçants et transitaires sont plus que jamais déterminés dans leur combat contre le Directeur général du port autonome de Dakar, Mountaga Sy. À l’issue de leur assemblée générale, ils ont décidé d’observer une grève illimitée. Ces travailleurs estiment en effet que ce dernier ne leur accorde aucune considération. Face à la presse, ces travailleurs sont montés au créneau pour dénoncer la situation qu'ils vivent à l'intérieur du port. «En effet, depuis plusieurs mois, les quais de débarquement du Port Autonome de Dakar sont investis par des conteneurs vides, empêchant la circulation des camions qui n’ont pas la possibilité de faire sortir les conteneurs», regrette le président de l’association des commerçants et industries du Sénégal, Khadim Sylla.



Outre le débarquement des conteneurs vides, Khadim Sylla et ses camarades dénoncent aussi le non-respect des délais de 10 jours pour faire sortir un conteneur ainsi que les frais supplémentaires imposés par Dubaï Port World sur le magasinage et la surestarie. «Aujourd’hui tous les opérateurs économiques du port autonome de Dakar, après avoir fait leurs opérations d’enlèvement de conteneurs ou de marchandises, ont des difficultés énormes avec les compagnies maritimes à savoir les avis d'arrivée qu’on ne réceptionne pas à temps, les factures qu’on ne peut pas payer, qu’on ne distribue pas à temps et qui impactent sur le magasinage à payer», déplore le porte-parole du collectif.



A l’en croire, ces situations ont impacté lourdement l’économie des opérateurs économiques qu’ils sont. «Quand je dis opérateurs économiques, je pèse bien mes mots parce que le surcoût va peser sur le dos des consommateurs, notamment sur le panier de la ménagère», indique-t-il.



Ainsi pour faire face à toutes ces difficultés, ces travailleurs ont décidé d’arrêter les opérations jusqu’à mercredi après leur audience avec le Premier ministre. «Amadou Ba nous avait reçus il y a deux mois et il nous avait promis de régler tous nos problèmes. Il compte nous recevoir pour trouver une issue heureuse. Mais l’assemblée a décidé qu’on arrête tous les travaux jusqu’à la satisfaction totale de nos doléances », annonce Khadim Sylla. Il souligne ainsi qu’ils ont décidé de ne plus faire des paiements sur toute la ligne de l’environnement portuaire. «Nous partons en grève comme tout le monde l’a décidé, à compter de ce jour jusqu’à mercredi, après la rencontre avec le Premier ministre qui a promis de nous rencontrer pour essayer de régler ce problème. On saura à quoi s’en tenir», affirment les membres du collectif des acteurs portuaires, en marge d’un point de presse qu'ils ont tenu hier.

















































seneplus