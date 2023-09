La DGE refuse de remettre les fiches de parrainage au mandataire de Sonko !

«Ils ont vu que tout était en règle, tout était bien signé, bien formalisé. Ils m’ont demandé mon identité je me suis présenté à travers ma carte nationale d’identité. Mais à mon étonnement, ils m’ont opposé un refus infondé, un refus illégal, un refus arbitraire de nous remettre les fiches de parrainage.»



Les motifs évoqués par la Dge





«Un refus qui serait basé sur des instructions reçues de l’autorité de ne pas remettre des fiches au candidat Ousmane Sonko, basé sur rien du tout. C’est un véritable apartheid électoral, un véritable détournement du processus électoral, de l’arbitraire de la forfaiture. En tant que politiques nous sommes aguerris, nous ne sommes pas surpris puisque nous avions été prévenus. On était tenus de venir faire notre devoir citoyen au nom du candidat Ousmane Sonko.»



Un recours sera introduit



«Nous allons déposer un recours pour contester cette décision et cette décision sera annulée dans les meilleurs délais. Parce qu’il n’est pas question, dans ce pays, que Ousmane Sonko qui est le favori, qu’on l’empêche d’être candidat et qu’on laisse des tocards et des outsiders venir récupérer des fiches de parrainage.»























































































































