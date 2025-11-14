La Directrice de la DER, Aïda Mbodj, traque les mauvais payeurs- Plusieurs individus convoqués par la DIC

Aussitôt installée aux manettes on ne peut plus convoitées de la Délégation Générale à l’Entreprenariat Rapide – DER (Der/Fj), Aïssatou Mbodj dite Aïda avait annoncé des poursuites judiciaires contre les mauvais payeurs.



La dame, sous les feux des projecteurs depuis le fameux « Tera Meeting » du week-end dernier et la polémique qui s’en est suivie connue de tous, avait annoncé la couleur.

Elle a, en effet, saisi l’opportunité d’un cérémonial marquant son bilan d’étape de 100 jours aux commandes de la DER pour sonner le tocsin.



Mme Mbodj avertissait ceux-là qui ont eu la veine de bénéficier de financements et qui faisait lanterner la structure étatique qu’elle dirige, autrement dit qui trainassent à rembourser les prêts.



Eh bien, pour reprendre ce terme fort usité par l’ancien président de la République (Me Abdoulaye Wade), l’illustre Bambeyoise a fini par passer par la vitesse supérieure. Aïda Mbodj a intenté une action judiciaire via les conseils juridiques de la DER.



Dakarposte est en mesure de révéler que plusieurs dossiers dits « non-paiement » ont été remis aux plus hautes judiciaires. Qui, aux dernières nouvelles, ont fini par transmettre les dossiers litigieux à la Division des Investigations Criminelles.

À charge pour les redoutés mais redoutables limiers de la DIC de mener les enquêtes. D’ailleurs, un proprio de boulangerie située dans la région de Mbour est tombée dans la nasse des enquêteurs, autrement dit il a été mis aux arrêts dans le cadre de cette traque des mauvais payeurs.



Dans la foulée, il nous revient que plusieurs individus, bénéficiaires de prêts sous le régime de Macky Sall, et à des niveaux insoupçonnés, défilent depuis plusieurs jours à la rue Carde (siège de la DIC).

En un mot, la traque s’intensifie depuis plusieurs jours et d’autres arrestations et pas des moindres sont annoncées.



Dakarposte, qui suit l’évolution de cette affaire de recouvrement comme de l’huile sur le feu, promet d’y revenir avec une ébauche de détails.