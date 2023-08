La France suspend son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso

Le ministère français des Affaires étrangères a annoncé la suspension de son aide au développement et son appui budgétaire au Burkina Faso. Dans un communiqué publié dimanche, le Quai d’Orsay a fait l’annonce sans donner plus de détails : « La France suspend, jusqu’à nouvel ordre, toutes ses actions d’aide au développement et d’appui budgétaire au Burkina Faso. »



Les relations entre Paris et Ouagadougou sont tendues depuis le coup d’État au Burkina Faso de janvier 2022. Le problème n’a fait que croître après le putsch du 26 juillet dernier au Niger. Le gouvernement du président nigérien Mohamed Bazoum a été renversé par des militaires de la garde présidentielle. La situation du pays est très instable à l’heure actuelle.



Après une manifestation anti-France devant l’ambassade de France à Niamey, le Quai d’Orsay a organisé l’évacuation de ses ressortissants pour garantir leur sécurité. Plus tôt dans l’année, au Burkina Faso, Paris a fait de même avec ses soldats mobilisés dans le pays, à la demande de la junte. Ces derniers étaient mobilisés pour lutter contre l'insurrection islamiste au Sahel. Ils avaient alors été envoyés au Niger.



La mise en garde de la junte

La junte du Burkina Faso et du Mali a apporté son soutien aux militaires putschistes du Niger. Elle n’a pas hésité à mettre en garde contre toute ingérence étrangère pour rétablir Mohamed Bazoum au pouvoir à Niamey. Une telle tentative serait considérée comme une déclaration de guerre.