La colère du patron de CSE : « Tu donnes un chèque et tu apprends que les mecs, ils ont fait la bamboula avec. »

Le fils d’Aliou SOW, Oumar SOW a accordé une interview à l’émission Afropod. Il a plaidé pour une reddition des comptes concernant la gestion des fonds COVID-19 au Sénégal, soulignant que son entreprise avait contribué à hauteur de 300 millions de FCFA pour lutter contre la pandémie. Selon lui, cette transparence est essentielle pour garantir l’utilisation responsable des fonds publics et privés.



«Parce que quand le Covid-19 est arrivé, on est tout le temps dans des problèmes de trésorerie, mais j’ai réuni tous mes directeurs. J’ai dit : ‘les gars, on ne peut pas rester à ne rien faire’. Et on a amené 300 millions de FCFA en raclant les fonds pour être une entreprise responsable. On l’a donné en chèque au trésor. Et après tu apprends que les mecs, ils ont fait la bamboula avec ça, c’est abject. Donc moi, je suis pour la reddition des comptes. Je suis pour parce que y en a marre. Y en a marre parce que les gens font de la politique pour faire de l’argent. Ils n’ont aucun talent dans les affaires donc, ils vont faire de la politique. Ils ont une grande gueule après ils deviennent milliardaires. Il faut que ça s’arrête. Il faut que les gens qui aillent en politique y aillent pour les bonnes raisons. Ils aiment l’argent, qu’ils aillent faire des affaires. Moi je suis pour la reddition des comptes. C’est une bonne chose, une très bonne chose », fulmine-t-il.





Dans ce dossier, plusieurs ministres de l’ancien régime sont mis en cause et attrait devant la Haute Cour de justice pour se justifier.







































walf