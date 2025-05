Me Seydou Diagne cambriolé par son employée : un butin de... 58.000.000 FCFA emporté vite... récupéré

Ce cambriolage rocambolesque occupe les débats un peu partout, notamment dans les salons, cafés animés de Dakar et milieux huppés fréquentés . Que se passe t'il?



Des recoupements de dakarposte, glanées ça et là, il ressort que le cabinet de l'avocat attitré de Karim Wade (Me Seydou Diagne) sis en plein coeur de la capitale Sénégalaise, a été cambriolé. Mais, aussi bizarre que cela puisse paraître l'auteur n'a laissé aucune trace de son intrusion.



En clair, il nous revient de bonnes sources qu'une dame, employée de Me Seydou Diagne, répondant au nom de Adja S..Fall, à l'actif du cambriolage, a fait usage de doubles de ses clés.



Sachant sur le bout des doigts , autrement dit connaissant par coeur les lieux, l'employée a donc choisi le moment de prédilection, période pendant laquelle les occupants (dont son patron et ses autres collaborateurs ) sont absents pour le travail ou d’autres obligations, pour passer à l'acte.



Bref, elle a réussi à faire main basse sur le coffre de Me Seydou Diagne qui contenait 58 briques de nos sous.



Après la découverte du cambriolage, notamment de la disparition de son pognon, l'avocat, qui savait pas si c'est du lard ou du cochon, c'est à dire médusé , dépose rapidement une plainte au commissariat central de Dakar sise à un jet de pierre de son cabinet.



En charge de la procédure judiciaire, les limiers de la Sureté Urbaine réussissent, à la vitesse de l'éclair, à démasquer l'employée.



Soumise à un feu de roulant de questions, elle passe à table avant de conduire les flics à son domicile où elle avait caché son butin.



Aux dernières nouvelles, les 58 millions de CFA ont été remis à son propriétaire et l'auteure mise "au frais" (en taule).





















