Mame Matar Gueye, ONG Jamra : « C’est Dieu qui a criminalisé l’homosexualité en premier »

Mame Matar Gueye, Vice-Président de l'ONG Jamra et l'un des organisateurs de la marche contre l’homosexualité à Ngor, a tenu un discours sans ambages, s'appuyant sur la religion pour justifier son opposition à l’homosexualité. « C’est le bon Dieu qui a criminalisé en premier l’homosexualité. L’Église la bannit, l’islam également », a-t-il affirmé.



D'un ton ferme, Mame Matar Gueye a dénoncé ce qu’il qualifie de "provocations répétées" du lobby LGBT au Sénégal. « Plusieurs fois, des films pornographiques ont été tournés dans des lieux saints, et des mariages homosexuels auraient été organisés dans des villes religieuses. C’est inacceptable », a-t-il déclaré.



Matar Gueye a réaffirmé la détermination de son organisation à ne pas rester silencieuse face à ce qu’il considère comme une attaque contre les valeurs morales et religieuses du pays. « On n’approuve pas et on ne va pas se taire, que cela soit clair », a-t-il martelé.





































