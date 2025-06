USA : Elon Musk "regrette" certains propos contre Donald Trump

Tôt mercredi matin, il a posté "Je regrette certains de mes posts sur le président @realDonaldTrump la semaine dernière. Ils sont allés trop loin."



La rupture d'Elon Musk avec un président pour qu'il a dépensé des centaines de millions de dollars pour élire semble mettre fin à son influence sur la Maison Blanche et suscite des inquiétudes quant aux effets sur ses entreprises. En tant qu'important contractant du gouvernement, les entreprises de Musk pourraient être particulièrement vulnérables aux représailles, et Trump a déjà menacé de réduire ses contrats.





Elon Musk a précédemment supprimé un message dans lequel il affirmait, sans preuve, que le gouvernement dissimulait des informations sur l'association du président avec le célèbre pédophile Jeffrey Epstein. Entre-temps, d'autres messages qui ont irrité M. Trump, notamment ceux dans lesquels M. Musk qualifiait le projet de loi de finances d'"abomination" et s'attribuait la victoire électorale de M. Trump, sont restés en ligne.



Dimanche, M. Trump a déclaré à Kristen Welker, de la chaîne NBC, qu'il n'avait aucune envie de réparer leur relation et a averti que M. Musk pourrait subir de "graves conséquences" s'il essayait d'aider les Démocrates lors des prochaines élections.