Décédée après un lifting raté, finalement inhumée à Pikine-L'histoire secrète de Ngoné Ndiaye

Son décès a provoqué une vive émotion sur les réseaux sociaux.Mais, contrairement à certains racontars, la défunte Ngoné Ndiaye, s'est éteinte en Tunisie.



Dakarposte a appris de bonnes sources qu'elle repose désormais, depuis le mercredi 11 Juin 2025, au cimetière musulman de Pikine où elle a vu le jour et grandi.



Il nous revient que la branchée pin up s'était rendue à Tunis pour une lipofilling fessier. Malheureusement, le lifting des fesses s'est avéré fatal. "Ngoné Sucrée", comme on la surnommait affectueusement , a fini par tirer sa révérence.



Une vieille connaissance de la disparue, choquée , laissera entendre qu'à l'article de la mort, sur le point de rendre l'âme, elle a eu à échanger au téléphone avec une amie intime.



"Sa maman, j'allais dire toute sa famille , ses amis, proches et sympathisants sont dévastés par cette perte brutale. C'est tellement triste. Nous sommes complètement sous le choc. Soutien de sa famille , sociable, gentille, discrète, pleine de peps avec le sourire obstinément accroché à ses lèvres, machallah , Ngoné est partie. Trop tôt pour mourir. Sans mari, ni enfant, cette brave femme laissera, sans aucun doute, son empreinte dans la mémoire populaire. Inutile de dire que sa mort servira d'avertissement à toutes les autres personnes tentées par une telle opération.Elle n'aurait pas dû le faire" avons-nous réussi à tirer des vers du nez de notre interlocutrice. Qui renchérit que la défunte, établie à Paris, avait d'ailleurs calé son retour au bercail pour décembre prochain après une absence de... dix ans.

Elle avait même promis à sa chère mère de lui offrir une voiture. Hélas! Ngoné ignorait qu'elle avait rendez-vous avec la grande faucheuse.





Quid de cette opération périlleuse?



L'opération prisée, qui consiste à prendre la graisse du patient sur d'autres parties du corps pour remodeler, en l'occurrence, ses fesses, est connue sous le nom de "Brazilian Butt Lift". Elle est considérée comme une intervention esthétique très dangereuse.



Est-elle décédée d'une embolie graisseuse? Un toubib, avec lequel nous nous sommes entretenus, fait savoir que "cela se produit lorsque des gouttelettes de graisse pénètrent dans le système veineux. Si des complications surviennent et que ces gouttelettes obstruent des artères importantes, cela peut entraîner des infarctus."





Ngoné Ndiaye comptait près de 100 000 abonnés sur Instagram et était réputée pour son contenu de mode en ligne. En 2008, elle a été couronnée Miss Pikine après avoir représenté sa ville natale de Pikine, au Sénégal, en Afrique de l’Ouest.





Elle a travaillé avec de nombreux stylistes locaux et a participé à divers événements culturels.



Elle s’était rapidement imposée comme l’un des visages marquants du mannequinat au Sénégal, défilant pour de nombreux stylistes locaux et participant à divers événements culturels. Mais Ngoné Ndiaye ne s’était pas limitée aux podiums.



Sa passion pour la communication l’avait menée vers la télévision, où elle anima l’émission « Sen Taar » sur Sen TV. Dans ce rôle, elle s’illustra par sa sobriété, sa prestance et son professionnalisme, gagnant l’estime d’un public attaché à son image simple et authentique.





Ngoné, partie à jamais, dans la solitude des morts, de nombreuses personnes demandent désormais l’ouverture d’une enquête afin que les circonstances précises de l’incident soient éclaircies.



































































dakarposte avec senenews