La mâchoire arrachée, un stadier blessé par des supporters sénégalais

Selon des informations de Foot Mercato, un stadier a été évacué sur civière lors de la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal, remporté par les Lions de la Teranga (1-0). Sa mâchoire a été arrachée après un coup de ventilateur des supporters sénégalais.



La finale de la CAN 2025 a viré au chaos. Des violences ont éclaté pendant Sénégal – Maroc (1-0), dimanche 18 janvier au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat, après des décisions arbitrales qui ont fait polémique.



Le chaos sur le terrain et en tribunes



Un but a d’abord été refusé aux Lions de la Teranga pour une faute légère d’Abdoulaye Seck sur Achraf Hakimi (90’+1). La colère sénégalaise est montée d’un cran après une nouvelle situation litigieuse : accroché dans la surface par El-Hadji Malick Diouf, Brahim Diaz a provoqué un penalty après assistance vidéo (90’+6), qu’il a complètement raté. Une décision qui a provoqué des scènes ahurissantes. Sur le terrain, d’abord, puisque de nombreux joueurs sont rentrés au vestiaire, furieux. Et en tribunes, également, avec des violences non sans conséquence.



D’après des informations de Foot Mercato , un stadier a été évacué sur civière après avoir reçu un coup de ventilateur. De nombreux supporters sénégalais, autant en colère que leur équipe, ont tenté de faire irruption sur la pelouse et ont donné des coups de chaise au steward. Il a été admis aux urgences, et sa mâchoire a été arrachée après ces incidents déplorables.